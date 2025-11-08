Union Berlin vereitelt Kompany-Rekord: Doppelpacker Doekhi schockt Bayern

Berlin - VAR-Eingriff, Torwartpatzer, Traumtor und Doppelpack: Das rasante 2:2 (1:1)-Remis zwischen Union Berlin und Bayern München hatte einiges zu bieten. Am Ende hat King Harry Kane die erste Bayern-Pleite in letzter Minute verhindert.

Nach einem aberkanntem Führungstor hatten die Eisernen dann doch noch Grund zum Feiern. © ODD ANDERSEN / AFP

Dennoch riss die Siegesserie der Münchener. Dadurch verpasste Vincent Kompany, mit seinem einstigen Lehrmeister Pep Guardiola gleichzuziehen, dem bislang als einzigem Bundesliga-Trainer zehn Siege zu Saisonstart gelungen sind.

Die Hausherren gingen nach neun Zeigerumdrehungen in Führung - ganz Union-typisch nach einer Ecke. Dann schaltete sich jedoch der VAR ein: Torschütze Ilyas Ansah stand bei seinem Kopfball minimal im Abseits - großes Pech für die Berliner. Steffen Baumgart konnte über die Millimeter-Entscheidung nur den Kopf schütteln.

Der vermeintliche Rückstand schien so etwas wie ein Wirkungstreffer für den FCB gewesen zu sein, der sich in der Folge regelrecht den Schneid von der Baumgart-Truppe abkaufen ließen.

Und dann passierte es tatsächlich: Danilho Doekhi sorgte in der 27. Minute nach einer weiteren Ecke für die diesmal reguläre Führung der Köpenicker. Bei dem Flachschuss sah Manuel Neuer alles andere als gut aus und klatschte sich die Kugel quasi selbst ins Netz.