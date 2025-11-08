Union Berlin vereitelt Kompany-Rekord: Doppelpacker Doekhi schockt Bayern
Berlin - VAR-Eingriff, Torwartpatzer, Traumtor und Doppelpack: Das rasante 2:2 (1:1)-Remis zwischen Union Berlin und Bayern München hatte einiges zu bieten. Am Ende hat King Harry Kane die erste Bayern-Pleite in letzter Minute verhindert.
Dennoch riss die Siegesserie der Münchener. Dadurch verpasste Vincent Kompany, mit seinem einstigen Lehrmeister Pep Guardiola gleichzuziehen, dem bislang als einzigem Bundesliga-Trainer zehn Siege zu Saisonstart gelungen sind.
Die Hausherren gingen nach neun Zeigerumdrehungen in Führung - ganz Union-typisch nach einer Ecke. Dann schaltete sich jedoch der VAR ein: Torschütze Ilyas Ansah stand bei seinem Kopfball minimal im Abseits - großes Pech für die Berliner. Steffen Baumgart konnte über die Millimeter-Entscheidung nur den Kopf schütteln.
Der vermeintliche Rückstand schien so etwas wie ein Wirkungstreffer für den FCB gewesen zu sein, der sich in der Folge regelrecht den Schneid von der Baumgart-Truppe abkaufen ließen.
Und dann passierte es tatsächlich: Danilho Doekhi sorgte in der 27. Minute nach einer weiteren Ecke für die diesmal reguläre Führung der Köpenicker. Bei dem Flachschuss sah Manuel Neuer alles andere als gut aus und klatschte sich die Kugel quasi selbst ins Netz.
Traumtor von Luis Diaz, Harry Kane gleicht Doppelpack von Danilho Doekhi in Nachspielzeit aus
Der Treffer war dann der Weckruf für den Rekordmeister, der jetzt immer mehr Druck aufbaute. Letztendlich brauchte es aber eine Weltklasse-Aktion von Luis Diaz.
Nach 38 Zeigerumdrehungen rettete der Kolumbianer das Spielgerät mit einer Grätsche vor der Grundlinie und spitzelte die Kugel im gleichen Zug an Janik Haberer vorbei. Dann sprang der Flügelflitzer auf und donnerte den Ball aus spitzestem Winkel an Frederik Rönnow vorbei ins Dreiangel - ein Traumtor, das seinesgleichen sucht.
Beinahe genauso kläglich vergab "Lucho" dann jedoch den Führungstreffer vor der Pause. Weil Harry Kane bei der vermeintlichen Bayern-Führung im Abseits stand, endete der rasante erste Durchgang mit einem verdienten 1:1.
Auch nach Wiederanpfiff hatte der Hauptstadtklub die erste echte Torchance, Haberer verfehlte das Ziel jedoch deutlich. Insgesamt war die 2. Halbzeit weniger tempo- und ereignisreich. Die Bayern hatten viel Ballbesitz, ohne sich echte Torchancen zu erspielen. Mit zunehmender Spielzeit merkte man der Kompany-Truppe nach der intensiven Champions-League-Partie vom Dienstag den Kraftverlust an.
In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse dann noch einmal. Zuerst schnürte Doekhi nach einer weiteren Standardsituation in der 83. Minute seinen Doppelpack und nutzte dabei einen Fehler von Kane aus, bevor der Engländer diesen selbst wieder wett machte und zum 2:2 Entstand in der Nachspielzeit (90.+3) einköpfte.
Statistik zum Spiel zwischen Union Berlin und Bayern München
Bundesliga, 10. Spieltag
1. FC Union Berlin - Bayern München 2:2 (1:1)
Aufstellung 1. FC Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Querfeld, Leite - Haberer (70. Juranovic), Kemlein (70. Kral), Khedira, Schäfer, Rothe (78. Köhn) - Burke (78. Jeong), Ansah (78. Skarke)
Aufstellung Bayern München: Neuer - Laimer (80. Bischof), Upamecano, Tah, Stanisic (88. Jackson) - Kimmich, Goretzka (80. Pavlovic) - Olise, Gnabry (59. Karl), Luis Díaz - Kane
Schiedsrichter: Florian Exner (Münster)
Zuschauer: 22.012 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Doekhi (27.), 1:1 Luis Díaz (38.), 2:1 Doekhi (83.), 2:2 Kane (90.+3)
Gelbe Karten: Haberer (4), Doekhi (1) / Laimer (4), Stanisic (1), Olise (3)
