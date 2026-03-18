Union Berlin: War das die Glanzparade zum Klassenerhalt?

Berlin - Eine Parade für die Ewigkeit aus Sicht von Union Berlin ! In der elften Minuten der Nachspielzeit nimmt Niklas Beste (27) Maß. Mit links zieht er die Kugel in Richtung Dreiangel, doch Ersatzkeeper Matheo Raab (27) ist zur Stelle. Er macht sich ganz lang und hält den Sieg fest - mit der verletzten Hand. Was für ein verrücktes Bundesligadebüt.

Ersatzkeeper Matheo Raab (27) rettet Union mit dieser Parade den Sieg. © Imago / Jan Huebner

Nur kurz zuvor musste der Torwart nach einem Luftzweikampf mit Freiburgs Bruno Ogbus (20) behandelt werden. Die Breisgauer forderten Elfmeter, doch Schiedsrichter Sven Jablonski (35) sah das anders. Glück für die Eisernen.

Wechseln konnte Union nicht mehr, also biss Raab auf die Zähne und wurde statt Elfer-Pechvogel zum Helden.

"Ich habe in dem Moment nur noch Schmerzen gespürt. Wir konnten nicht mehr wechseln, ich wollte die paar Minuten irgendwie auch noch zu Ende spielen", sagte der 27-jährige bei DAZN. "Nützt nichts, auf die Zähne beißen und irgendwie den Handschuh wieder anziehen und das Ding über die Bühne bringen."

Bitter für den Torhüter: Die Saison ist gelaufen. Die Hand ist laut Bild gebrochen. Das hielt ihn aber nicht davon ab, Union den Sieg zu retten. Einen immens wichtigen Auswärtssieg.