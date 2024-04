Becherwurf beim Bundesliga-Spiel: Mainz-Mitarbeiterin in der Notaufnahme!

Mainz - Der 1. FSV Mainz schoss sich beim 4:1-Sieg gegen die TSG 1899 Hoffenheim in einen regelrechten Torrausch. Für eine Mitarbeiterin des Bundesligisten hätte es aber durchaus ein Treffer weniger sein können - beim Torjubel bekam sie einen Becher an den Kopf und musste am Tag darauf sogar in die Notaufnahme!