Verhaftung vor erstem Training: Bundesliga-Neuzugang soll Frau missbraucht haben!

Mainz - Eklat um Kaishu Sano (23)! Erst vor zwei Wochen gab der 1. FSV Mainz 05 voller Stolz die Verpflichtung des japanischen Nationalspielers bekannt, doch nun steckt der Neuzugang in ernsten Schwierigkeiten. Gemeinsam mit zwei anderen Männern soll er in einen sexuellen Übergriff auf eine Frau verwickelt sein.

Kaishu Sano (23) am 1. Januar beim 5:0-Erfolg der japanischen Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Thailand. © IMAGO / AFLOSPORT

Wie die japanische Tageszeitung Yomiuri Shinbun berichtet, wurde der 23-Jährige am vergangenen Sonntag in Tokio festgenommen.

Ihm wird demnach vorgeworfen, eine Frau in ihren Dreißigern gegen vier Uhr morgens zusammen mit zwei Bekannten in einem Hotel im Stadtteil Bunkyō sexuell missbraucht zu haben.

Das mutmaßliche Opfer habe nach dem Angriff umgehend die Polizei gerufen. Anschließend hätten die eingetroffenen Beamten das Trio auf einer Straße in der Nähe des Hotels entdeckt und noch am selben Tag in Gewahrsam genommen.

Laut dem Bericht sollen die Männer vor dem Vorfall mit der Frau zum Essen verabredet gewesen sein. Genaue Details seien bislang jedoch nicht bekannt, die Ermittlungen liefen.

Inzwischen hat sich auch sein neuer Klub in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. "Am späten Abend ist Mainz 05 von Meldungen aus japanischen Medien zu Neuzugang Kaishu Sano überrascht worden, wonach dieser in seiner Heimat inhaftiert worden sei", schrieben die Nullfünfer auf X.

Der Bundesligist könne die Berichte "aufgrund fehlender Informationen noch nicht bewerten oder kommentieren." Man bemühe sich aber um eine "schnellstmögliche und umfängliche Aufklärung der Angelegenheit."