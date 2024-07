Es drohen bis zu sechs Jahre Gefängnis: Mainz-Neuzugang soll Missbrauch gestanden haben

Der viermalige japanische Nationalspieler Kaishu Sano (23) sollte eigentlich am Wochenende in Mainz aufschlagen, jetzt sitzt er im Gefängnis. © IMAGO/AFLOSPORT

Das berichtet der japanischen TV-Sender Asahi TV.

Demzufolge hätten sowohl Sano als auch sein mutmaßlicher Mittäter Yasumi Yamamoto (24) ihre Tat zugegeben, so hätten beide Verdächtige erklärt, dass es "keinen Zweifel" an ihrer Tat geben könne.

Nur der dritte Verdächtige Jinto Takeuchi (23) leugne das Vergehen.

Für den sexuellen Übergriff winken ihnen vier Jahre Gefängnis, berichtete Bild. Weil sich die Täter aber in einem Überzahlverhältnis befanden, könne die Strafe auf sechs Jahre angehoben werden.

Sano und seine beiden Mitspieler aus Jugendzeiten sollen die Frau in den Dreißigern in der Nacht auf Montag in einem Hotelzimmer in Tokio missbraucht haben, das Opfer erstattete unmittelbar nach dem Vorfall Anzeige.

Daraufhin wurden die drei Japaner festgenommen und befinden sich seither in Untersuchungshaft.