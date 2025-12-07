Nur vier Tage nach Entlassung! Mainz stellt neuen Trainer vor

Mainz - Das ging schnell! Wie angekündigt hat der 1. FSV Mainz 05 nicht einmal eine Woche gebraucht, um einen Nachfolger für Bo Henriksen (50) zu präsentieren. Ab sofort übernimmt ein alter Bekannter aus der Bundesliga das Ruder: Ex-Union-Berlin-Coach Urs Fischer (59) unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Urs Fischer (59) übernimmt den kriselnden Bundesligisten Mainz 05. © Tom Weller/dpa

Die Aufgabe für den 59-Jährigen bei den Rheinland-Pfälzern ist klar: schnellstmöglich die Rote Laterne loszuwerden.

Mainz 05 befindet sich nach 13 Bundesliga-Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz, schon jetzt beträgt der Abstand aufs rettende Ufer sechs Zähler.

"Es gibt keine einfachen Aufgaben im Fußball, aber genau das macht es auch interessant", betonte Fischer bei seinem Amtsantritt: "Ich freue mich auf die Herausforderung und bin davon überzeugt, dass wir das Ruder als Team rumreißen werden."

Der Schweizer, der in seiner Karriere vorrangig in seiner Heimat unterwegs war, machte sich in Deutschland als Erfolgstrainer bei Union Berlin einen Namen: Mit den Köpenikern schaffte er zunächst den Aufstieg in die Bundesliga und dann den Sprung ins internationale Geschäft, nach Conference League und Europa League ging es für die Eisernen 2023 sogar in die Champions League.