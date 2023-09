"Mal wieder verk***t: Arminia Bielefeld hat die Zeit nicht im Griff

Bielefeld - Die treuen Fans von Arminia Bielefeld , die in der letzten Zeit wirklich viel durchmachen mussten, können nicht einmal in Ruhe Karten für die Spiele ihrer Mannschaft kaufen.

Geplant war, dass die Fans ab Mittwoch, 12 Uhr, Karten für das Heimspiel in der 3. Liga gegen SC Verl am 3. Oktober erwerben können. Aber blöderweise wurde die Möglichkeit für den Kauf schon zwölf Stunden früher online geschaltet.

Die Arminia hat wohl ein Problem mit den englischen Zeitangaben "am" und "pm". © 123rf/matpix

Ein cleverer X-User ist sich ziemlich sicher, warum das Ganze schiefging: "Das gute alte 12 am/pm Dilemma vermutlich".



Damit könnte er recht haben, da hat wohl jemand die im Englischen übliche Abkürzung "pm" und "am" verwechselt. In Computersystemen wird häufig das englische Datumssystem genutzt, was manchmal verwirrend sein kann.

12 am wäre in Deutschland beispielsweise 12 Uhr mittags. "am" steht für "ante meridiem" (Deutsch: vor Mittag). Leichte Eselsbrücke für die Bielefelder: "am" als Abkürzung für "Am Morgen" nutzen.

12 pm wäre folglich Mitternacht, also 0 Uhr, als der Ticket-Verkauf in Bielefeld irrtümlich startete.