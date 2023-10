Bielefelds Absturz geht ungebremst weiter: Kapitän Klos ledert gegen Team und Schiri!

Bielefelds Kapitän Fabian Klos (35) kann es nicht fassen - sein Team steht auch in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz. (Archivbild) © Friso Gentsch/dpa

Die meisten Arminen-Fans dürften zu dem Zeitpunkt bereits ausgeschaltet oder frustriert im Auto/Zug auf der Rückfahrt gesessen haben.

So bekamen sie nicht mit, was Fabian Klos wenige Minuten nach der Derby-Pleite gegen den kleinen SC Verl zu sagen hatte. Es sollte eine denkwürdige Abrechnung mit Schiri, Team und der ganzen Situation werden.

Genau genommen nahm das Unheil schon in der sechsten Spielminute seinen Lauf. Verl-Verteidiger Torge Paetow (28) hatte mit einem simplen langen Ball die komplette Bielefelder Hintermannschaft ausgehebelt, Oliver Batista Meier (22) schob zur Führung für die Gastgeber ein.

Doch nach Ansicht von Bielefelds Klos hätte es dazu nie kommen dürfen, denn Paetow erlaubte sich Sekunden zuvor eine Tätlichkeit gegen Arminias Spielführer:

"Ich finde, die Bilder sprechen wieder für sich [...] natürlich blocke ich ihn ein bisschen. Alles andere, was danach passiert, ist nichts, was auf den Fußballplatz gehört", sagte Klos am MagentaSport-Mikrofon.