Er muss große Fußstapfen füllen! Zweitligist präsentiert überraschenden neuen Trainer

Bielefeld - Rund zwei Wochen nach der Trennung von Mitch Kniat (40) hat Arminia Bielefeld einen neuen Cheftrainer gefunden: Oliver Kirch (43) übernimmt das Amt mit sofortiger Wirkung. Für die Ostwestfalen ist der gebürtige Soester ein alter Bekannter.

Oliver Kirch (43) übernimmt ab sofort Arminia Bielefeld. Es ist seine erste Station als Cheftrainer im Profifußball. © IMAGO / Fotostand

Der 43-Jährige war nämlich bereits von 2007 bis 2010 als Spieler sowie von 2018 bis 2021 in verschiedenen Funktionen im Nachwuchs für die Bielefelder tätig gewesen. Jetzt kehrt er als Trainer der ersten Mannschaft an seine alte Wirkungsstätte zurück.

"Ich freue mich sehr, dass wir Oliver Kirch für Arminia Bielefeld gewinnen und von unserem Weg begeistern konnten", sagte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel (46) und hob hervor, dass Kirch bereits bewiesen habe, junge Spieler auf hohem Niveau weiterzuentwickeln.

"Unser Ziel war es nicht, die schnellste, sondern die richtige Lösung zu finden. Die Gespräche mit Oliver haben gezeigt, dass wir inhaltlich in die gleiche Richtung denken und er für mutigen, intensiven und offensiven Fußball steht", sagte der 46-Jährige.

Für Kirch, der zuletzt die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga trainierte und zuvor sowohl bei den Fohlen als auch beim HSV und Bielefeld die U19 betreute, ist es die erste Station als Cheftrainer im Profifußball. In Bielefeld tritt er zudem in große Fußstapfen: Unter Kniat schaffte die Arminia nicht nur den Aufstieg in die 2. Bundesliga, sondern auch den Einzug ins Pokalfinale 2025.