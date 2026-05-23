Aufstieg und Klassenerhalt reichen nicht! Zweitliga-Coach muss nach drei Jahren gehen

Bielefeld - Die komplette Saison über hielt Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld an Coach Mitch Kniat (40) fest und schaffte schließlich am letzten Spieltag mit einem furiosen 6:1-Sieg über Hertha BSC den Klassenerhalt. Trotzdem ist nach drei Jahren jetzt Schluss für den 40-Jährigen.

Mitch Kniat (40) ist nicht länger Trainer von Arminia Bielefeld. © Carmen Jaspersen/dpa

Das gaben die Arminen am Samstagmorgen bekannt.

"Nach mehreren Gesprächen und der gemeinsamen Analyse haben wir uns auch über die weiteren Entwicklungsschritte ausgetauscht und festgestellt, dass wir bei der Zukunftsplanung nicht deckungsgleich sind", sagte Sportgeschäftsführer Michael Mutzel (46).

Er fuhr fort: "Daraus resultierend sind wir dann übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass es besser ist, die Zusammenarbeit mit dem positiven Saisonabschluss und dem Erfolg des Klassenerhaltes zu beenden."

Neben dem Chefcoach müssen auch seine Co-Trainer Dani Jara (37) und Janik Steringer (28) gehen.

Kniat hatte die Bielefelder nach dem Doppel-Abstieg im Sommer 2023 in der 3. Liga übernommen.