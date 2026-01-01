Ausrufezeichen an Konkurrenz: Leverkusen angelt sich diesen Abwehr-Bubi

Für die Zukunft hat sich Bayer 04 mit einem hochtalentierten Abwehrspieler verstärkt und dabei den FC Bayern ausgestochen.

Von Maurice Hossinger

Leverkusen - Nach den Mega-Abgängen im vergangenen Sommer arbeitet Bayer 04 weiter an der Verjüngungskur. Die Werkself hat sich einen neuen Verteidiger geangelt!

Nach einem Kurzeinsatz und monatelangem Warten auf seinen festen Transfer kommt Issa Traore (18) im Januar nach Leverkusen.

Der BILD zufolge hat sich die Werkself für den Start ins neue Jahr mit Issa Traore (18) von Djoliba AC verstärkt.

Bereits im Spätherbst 2024 soll der Deal für 200.000 Euro Ablöse unter Dach und Fach gebracht worden sein, heißt es.

Kurios: Der 18-Jährige stand im Sommer beim Testspiel gegen den VfL Bochum schon auf dem Platz, sammelte da erste Einsatzminuten für seinen neuen Klub - besonderen Bestimmungen der FIFA sei Dank.

"Er ist ein sehr interessanter Spieler, mit athletisch hervorragenden Voraussetzungen. Er hat großes Potenzial", attestiert ihm Klub-Boss Simon Rolfes (43) eine goldene Zukunft.

Dem Bericht zufolge sei es auch denkbar, dass man Traore zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs verleihen könnte, um dem Teenager Spielpraxis zu geben.

