Torwart-Sorgen in Leverkusen: Stammkraft fällt monatelang aus

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer 04 Leverkusen muss erneut längere Zeit auf Kapitänin Friederike Repohl (31) verzichten.

Friederike Repohl (31, orangefarbenes Trikot) kann vorerst nicht mehr das Tor von Bayer 04 Leverkusen hüten. © Sven Hoppe/dpa

Die Torhüterin erlitt am Samstag im Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt einen Teilriss des Innenbands im rechten Knie, wie der Verein mitteilte.

Die 31-Jährige falle mindestens zwei Monate aus. Bereits Ende Oktober hatte Repohl wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel mehrere Wochen pausieren müssen.

Repohl ist nicht der einzige Ausfall im Tor von Bayer Leverkusen. Ersatzkeeperin Charlotte Voll (26) laboriert derzeit an einer Schultereckgelenkverletzung.

Auch für die 26-Jährige nicht der erste Verletzungsausfall: Bereits im Juni 2024 musste die Torhüterin nach einer Operation an der rechten Schulter monatelang pausieren.

Bei der 0:1-Niederlage in Frankfurt war kurz vor der Pause die erst während der Woche vom FC Liverpool ausgeliehene Ersatz-Torfrau Rafaela Borggräfe (25) eingewechselt worden.