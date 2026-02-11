Sturm-Krise bei Bayer: Nur diese Teams sind derzeit noch schlechter
Leverkusen - Unterm Bayer-Kreuz wackeln die Saisonziele! Kaum ein Team ist so harmlos ins neue Kalenderjahr gestartet wie Bayer 04. Ist die Champions League womöglich in Gefahr?
Fakt ist: Die Leverkusener drohen in den jüngsten Wochen den Anschluss an die ersten vier Ränge zu verlieren.
Trotz der bis vor dem Wochenende vier Siege am Stück hingt der Doublesieger von 2023/24 der Musik etwas hinterher - das liegt auch an der deutlich stilleren Offensive als noch zum Ende des Vorjahres.
Satte 2,2 Tore hatte das Team von Kasper Hjulmand (53) in den ersten 15 Saisonspielen im Schnitt erzielt. Seit dem Jahreswechsel ist diese Quote auf magere 1,2 Tore gesunken.
Gerade mal sechs Tore erzielten Patrik Schick (30) und Co. in fünf Partien im neuen Jahr. Nur der HSV (fünf Tore) und Werder Bremen (vier Tore in sechs Spielen) waren harmloser vor dem gegnerischen Kasten als Bayer.
Bayer 04 mit Sturm-Juwel einig
Die Folge: Eine Mini-Krise in der Bundesliga - in DFB-Pokal (Halbfinale) und Champions League (Playoffs) tanzt die Werkself dagegen noch erfolgreich auf zwei Hochzeiten.
Zukünftig für Tore sorgen soll laut Transferexperte Fabrizio Romano (32) der serbische Stürmer Aleksa Damjanović (17) von Roter Stern Belgrad. Um die fünf Millionen Euro plus drei Millionen Boni sollen die Leverkusener im kommenden Sommer für den Youngster hinblättern.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / HMB-Media