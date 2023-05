Bayer 04 hat Europa-League-Finale im Visier! Werkself will gegen AS Rom Geschichte schreiben

Rom/Leverkusen - Bayer 04 hat nach 1988 die Chance auf einen europäischen Titel! Am Donnerstagabend tritt die Werkself bei der AS Rom an und kämpft im Halbfinale der Europa League um eine gute Ausgangslage. Gelingt Leverkusen tatsächlich der große Coup?

Bayer 04 steht nach 2002 erstmals wieder vor einem möglichen Finale im Europapokal. Damals scheiterte die Werkself mit 1:2 an Real Madrid. © Marius Becker/dpa

Erst vor wenigen Tagen hatte Teamchef Xabi Alonso (41) angekündigt, den Mai ausgerechnet zu dem Monat zu machen, an den sich die Fans aus der Farbenstadt noch lange erinnern werden.

Gewirkt haben die Worte vorerst wenig... Die Generalprobe - ausgerechnet das Rheinderby - gegen den 1. FC Köln setzte die Werkself am vergangenen Freitag mit 1:2 (1:2) in den Sand. Jetzt haben die Rheinländer allerdings eine historische Chance vor Augen! In der italienischen Hauptstadt steht für den aktuellen Tabellensechsten der Bundesliga schon fast alles auf dem Spiel.

In der Liga sind die Aussichten auf eine direkte Champions-League-Qualifikation fast schon auf dem Nullpunkt. Will Leverkusen in der kommenden Saison in der Königsklasse ran, muss das Team des spanischen Weltmeisters von 2010 die Europa League gewinnen - nicht mehr oder weniger!

Helfen sollen dabei auch zahlreiche Anhänger, die sich bereits am gestrigen Mittwoch auf den Weg nach Rom gemacht hatten.