Bayer 04 mit deutlichem Sieg: Werkself darf vom Europa-League-Titel träumen

Anderlecht/Leverkusen - Bayer 04 hat es geschafft! Die Werkself von Trainer Xabi Alonso (41) setzte sich am Donnerstagabend bei Union Saint-Gilloise fulminant mit 4:1 (2:0) durch und steht erstmals seit 2002 wieder in einem europäischen Halbfinale.

Von den Gastgebern, die das Spiel im Übrigen wegen scharfer UEFA-Richtlinien ausgerechnet im Stadion des Erzfeinds RSC Anderlecht austragen mussten und im Achtelfinale Union Berlin aus dem Wettbewerb kegelten, kam in den ersten 45 Minuten reichlich wenig. Insbesondere Hinspiel-Torschütze Victor Boniface wurde ein ums andere Mal völlig aus dem Spiel genommen und kalt gestellt.

Der Linksverteidiger stand nach einem blitzsauberen Konter und feiner Übersicht von Adam Hlozek am langen Pfosten goldrichtig und sorgte mit seinem starken linken Fuß aus kürzester Distanz für das zwischenzeitlich enorm beruhigende 2:0 (37.)!

In der Folge bekamen die Zuschauer im Lotto Park eine leidenschaftliche und extrem intensive Partie zu sehen. Doch gerade zu einer Phase, in der sich die Gastgeber annähernd mit der gegnerischen Hälfte vertraut machen konnten, klingelte es auf der anderen Seite in Person von Mitchel Bakker.

Und diese erwischte einen absoluten Traumstart! Gerade einmal 67 Sekunden waren rum, als Moussa Diaby die Kugel in die Füße bekam, Torhüter Moris mit gewohntem Speed umkurvte und die Leverkusener früh auf die Siegerstraße brachte - 1:0!

"Wir wollen unsere Fans begeistern und gemeinsam ins Halbfinale einziehen. Dafür werden wir alles geben", haute Sportdirektor Simon Rolfes (41) am RTL -Mikrofon heraus, um die Werkself vor dem Spiel nochmal so richtig einzuheizen.

Die Werkself verteidigte über weite Strecken extrem souverän und geriet lediglich nach dem 1:3 kurzzeitig ins Wanken. © Federico Gambarini/dpa

Mit Volldampf-Fußball und ganz viel Druck wollten die Belgier nach dem Seitenwechsel den Anschluss schaffen - das Tor erzielten jedoch die Leverkusener (61.) zum Startschuss in eine hitzige und aufreibende letzte halbe Stunde!



Nur wenige Augenblicke nach dem eigentlich alles entscheidenden 3:0 durch Frimpong (61.), der nach einem dicken Torwart-Patzer aus 13 Metern ins leere Tor einschieben konnte, brachten sich die Hausherren durch Casper Terho dann doch noch auf die Anzeigetafel und witterten fortan mächtig Morgenluft (65.) - 1:3!



Selbige schien für die Werkself in den Folgeminuten immer dünner zu werden. Bestes Beispiel: Simon Adingra, der einen feinen Schlenzer an die Latte setzte und den Anschluss verpasste (70.). Auch Teamkollege Senne Lynen scheiterte mit seinem Knaller innerhalb des Strafraums an der schwarz-roten Defensive, der die vorangegangene Souveränität allmählich abhanden gekommen war.

Den entscheidenden Schlussstrich im Kampf um das Europa-League-Halbfinale setzte dann Hlozek, der nach einem Abpraller von Moris ähnlich frei zum Schuss kam wie Frimpong beim 3:0 und Leverkusen endgültig in die Runde der letzten vier schoss - 4:1 (79.)!

Dort trifft die Werkself auf die AS Rom! Die Italiener setzten sich gegen Feyenoord Rotterdam mit 4:1 (0:0) nach Verlängerung durch. Das Hinspiel steigt am 11. Mai. Das Rückspiel eine Woche später (18. Mai) in der Leverkusener BayArena.