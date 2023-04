Bayer 04 oder Rom? Für diesen Klub schlägt das Herz von Rudi Völler im EL-Halbfinale!

Brüssel - Rudi Völler (63) drückt im Duell seiner Herzensklubs im Halbfinale der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und der AS Rom dem Bundesligisten die Daumen.

Rudi Völler (63) will sich das Halbfinale der Europa League zwischen Bayer 04 Leverkusen und der AS Rom live im Stadion anschauen. © Marius Becker/dpa

"Bei all meiner Nähe zu Rom ist klar, dass mein Herz für Bayer Leverkusen schlägt", sagte der DFB-Sportdirektor der Deutschen Presse-Agentur: "Das ist mein Klub, bei dem ich nach meiner DFB-Zeit auch wieder in den Aufsichtsrat zurückgehen werde."

Dass es zu diesem Duell kommt, kommentierte Völler, der rund 30 Jahre für Leverkusen arbeitete und sich seit seinen fünf Jahren als Roma-Stürmer von 1987 bis 1992 als "halber Römer" bezeichnet, mit einem Lachen.

"Das Unausweichliche ist passiert", sagte er am Morgen nach dem 4:1 von Bayer im Viertelfinal-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise in Belgien und Roms 4:1 in der Verlängerung gegen Feyenoord Rotterdam: "Das werden ganz sicher zwei wunderbare Spiele."

Völler wird beide Partien im Stadion erleben. Noch am Abend signalisierte er Klub-Chef Fernando Carro (58) und Simon Rolfes (41), seinem Nachfolger als Bayer-Sportchef, dass er auch mit zum Hinspiel bei der AS Rom am 11. Mai reisen werde.