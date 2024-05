Bayer-Insider sicher: Darum bleibt Tah in Leverkusen!

Bleiben oder für viel Geld wechseln? Das sind die Optionen für Leverkusens Jonathan Tah (28). © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich habe ein gutes Gefühl, dass er bleibt. Weil er spürt, was hier entstanden ist in den letzten Jahren. Und was auch noch möglich ist. Deshalb bin ich sehr entspannt", so Rolfes vor der Abreise der Leverkusener nach Rom. Dort bestreitet Bayer am morgigen Donnerstag das Halbfinal-Hinspiel in der Europa League (21 Uhr/RTL).

Der Sportdirektor der Leverkusener hatte aber bereits vor einer Woche gesagt, dass erst nach der Saison Vertragsgespräche geführt werden sollen. Der FC Bayern hatte zuvor öffentlich Interesse an dem Innenverteidiger bekundet.

Kein Wunder, schließlich deutete Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro an, dass im Sommer ein Top-Spieler für einen guten Kurs den Verein verlassen könnte. So will Leverkusen den Kader für die kommende Saison mitfinanzieren.

Eines scheint jedenfalls sicher: Ein weiteres Jahr von Tah in Leverkusen, um dann ablösefrei den Verein zu wechseln, ist für Bayer keine Option. Es muss im Sommer also eine Vertragsverlängerung her - sonst wird er verkauft.