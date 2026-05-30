Bayer 04 und die Suche nach neuem Trainer: Top-Favorit soll jetzt zum FC Liverpool

Leverkusen - Die Suche nach einem neuen Cheftrainer wird immer dramatischer! Guckt Bayer 04 in der kommenden Woche doppelt in die Röhre und steht weiterhin mit Kasper Hjulmand (54) da?

Andoni Iraola (43) wird den AFC Bournemouth im Sommer verlassen und womöglich zum FC Liverpool wechseln. © Adam Davy/Press Association/dpa

Eigentlich soll das Aus des Dänen bereits seit mehreren Wochen feststehen - nicht zuletzt wegen der verpassten Qualifikation zur Champions League.

Jetzt gehen der Werkself aber offenbar sämtliche Alternativen flöten!

Denn: Nachdem bereits Felipe Luis (40) zur AS Monaco gewechselt ist, soll jetzt Wunschlösung Nummer eins - Andoni Iraola (43) - plötzlich kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool stehen.

Die Reds trennten sich nach einer enttäuschenden Saison von Arne Slot (47) und liegen im Rennen um Iraola derzeit in der Pole-Position.

Aber auch Wunschlösung Nummer zwei - Oliver Glasner (51) - scheint mit einem Engagement unterm Bayer-Kreuz zu zögern. Der frischgebackene Conference-League-Sieger soll trotz seines Sommer-Aus bei Crystal Palace weiterhin in England bleiben wollen.

Allerdings soll der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt in der kommenden Woche beim AC Mailand vorstellig werden, um eine potenzielle Zusammenarbeit auszuloten.