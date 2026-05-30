Bayer 04 und die Suche nach neuem Trainer: Top-Favorit soll jetzt zum FC Liverpool
Leverkusen - Die Suche nach einem neuen Cheftrainer wird immer dramatischer! Guckt Bayer 04 in der kommenden Woche doppelt in die Röhre und steht weiterhin mit Kasper Hjulmand (54) da?
Eigentlich soll das Aus des Dänen bereits seit mehreren Wochen feststehen - nicht zuletzt wegen der verpassten Qualifikation zur Champions League.
Jetzt gehen der Werkself aber offenbar sämtliche Alternativen flöten!
Denn: Nachdem bereits Felipe Luis (40) zur AS Monaco gewechselt ist, soll jetzt Wunschlösung Nummer eins - Andoni Iraola (43) - plötzlich kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool stehen.
Die Reds trennten sich nach einer enttäuschenden Saison von Arne Slot (47) und liegen im Rennen um Iraola derzeit in der Pole-Position.
Aber auch Wunschlösung Nummer zwei - Oliver Glasner (51) - scheint mit einem Engagement unterm Bayer-Kreuz zu zögern. Der frischgebackene Conference-League-Sieger soll trotz seines Sommer-Aus bei Crystal Palace weiterhin in England bleiben wollen.
Allerdings soll der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt in der kommenden Woche beim AC Mailand vorstellig werden, um eine potenzielle Zusammenarbeit auszuloten.
Bayer 04 auf Gespräche der Konkurrenz angewiesen
Heißt im Klartext: Leverkusen kann momentan nur reagieren, nicht selbst agieren.
Sollten sich aber weder Oliver Glasner noch Andoni Iraola auf einen Vertrag beim FC Liverpool, AC Mailand oder Co. einigen, sei man um Simon Rolfes (44) und Fernando Carro (61) offenbar mit beiden Lösungen mehr als zufrieden.
Denn so wie in der abgelaufenen Saison kann und soll es beim Doublesieger von 2023/24 nicht mehr weitergehen. Daher scheint die Trennung von Kasper Hjulmand - der schon nach dem zweiten Spieltag das Amt von Erik ten Hag (56) übernommen hatte - als ausgemachte Sache.
Offiziell verkündet hat Bayer das Hjulmand-Aus, trotz Ankündigung bis Ende Mai eine finale Entscheidung vorliegen zu haben, aber (noch) nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Tom Weller/dpa