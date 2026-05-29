Erfolgscoach im Anflug? Ex-Bundesliga-Coach soll Kandidat in Leverkusen sein

Leverkusen - Nach der angeblichen Absage von Luis Filipe (40) scheint es bei Bayer 04 Leverkusen einen neuen Kandidaten auf den Trainerposten zu geben. Dieser ist in der Bundesliga auch kein Unbekannter.

Oliver Glasner (51, l.) soll angeblich der Favorit auf den Trainerposten bei Bayer Leverkusen sein. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie "Bild" berichtet, sollen die Gespräche zwischen dem Berater von Oliver Glasner (51) und dem Double-Sieger von 2024 bereits fortgeschritten sein. Ab Freitag soll dann auch mit dem Österreicher selbst verhandelt werden.

Und die Chancen für den Werksklub sollen nach Informationen des Mediums besser stehen, als zuletzt angenommen.

Demnach könne sich der österreichische Erfolgstrainer, der mit Crystal Palace den FA-Cup sowie die UEFA Conference League gewonnen hat, den Job unterm Bayer-Kreuz gut vorstellen.

Vor allem soll Glasner reizen, dass er in Leverkusen bereits einen starken und entwicklungsfähigen Kader zur Verfügung habe.

Dazu sei es möglich, für bis zu 100 Millionen Euro noch weitere Stars zu verpflichten, um das erneute Titel-Ziel der Leverkusen-Bosse um CEO Fernando Carro (61) und Sportchef Simon Rolfes (44) zu verwirklichen.

Sollte der Österreicher der Werkself dennoch absagen, scheint man bereits eine Alternative zu haben.