Abgang fix! Trainer verlässt Bayer 04 und übernimmt Sparta Rotterdam

Leverkusen - Die erste Trainer-Entscheidung ist gefallen! Bayer 04 hat einen seiner Trainer vor die Tür gesetzt und Richtung Rotterdam ziehen lassen.

Rogier Meijer (44, r.) verlässt Bayer 04 auf eigenen Wunsch und wird Cheftrainer von Sparta Rotterdam. © IMAGO / Contrast

Schon seit Wochen scheint klar, dass an der Leverkusener Seitenlinie bald frischer Wind wehen und ein neuer Hauptübungsleiter stehen wird.

Jetzt hat die Werkself für klare Verhältnisse gesorgt: Co-Trainer Rogier Meijer (44). Der Niederländer übernimmt zur neuen Saison als Cheftrainer bei Sparta Rotterdam.

Erst vor der abgelaufenen Spielzeit war der 44-Jährige ins Trainerteam von Erik ten Hag (56) gekommen. Trotz des Blitz-Aus unterm Bayer-Kreuz durfte Meijer bleiben und sich unter Hjulmand beweisen.

"Nach einem Jahr als Assistenztrainer bei Bayer Leverkusen fühlte ich mich – mit Blick auf die kommende Saison – wieder bereit, die alleinige Verantwortung für eine erste Mannschaft zu übernehmen", erklärt er in einer offiziellen Mitteilung der Leverkusener.