Abgang fix! Trainer verlässt Bayer 04 und übernimmt Sparta Rotterdam
Leverkusen - Die erste Trainer-Entscheidung ist gefallen! Bayer 04 hat einen seiner Trainer vor die Tür gesetzt und Richtung Rotterdam ziehen lassen.
Schon seit Wochen scheint klar, dass an der Leverkusener Seitenlinie bald frischer Wind wehen und ein neuer Hauptübungsleiter stehen wird.
Jetzt hat die Werkself für klare Verhältnisse gesorgt: Co-Trainer Rogier Meijer (44). Der Niederländer übernimmt zur neuen Saison als Cheftrainer bei Sparta Rotterdam.
Erst vor der abgelaufenen Spielzeit war der 44-Jährige ins Trainerteam von Erik ten Hag (56) gekommen. Trotz des Blitz-Aus unterm Bayer-Kreuz durfte Meijer bleiben und sich unter Hjulmand beweisen.
"Nach einem Jahr als Assistenztrainer bei Bayer Leverkusen fühlte ich mich – mit Blick auf die kommende Saison – wieder bereit, die alleinige Verantwortung für eine erste Mannschaft zu übernehmen", erklärt er in einer offiziellen Mitteilung der Leverkusener.
Bayer 04 sucht neuen Cheftrainer statt Assistent für Kasper Hjulmand
Für die Führungsetage der Bayer-Bosse um Simon Rolfes (44) war dessen Wunsch kein Problem, heißt es.
"Er war ein wichtiger Bestandteil unseres Trainerteams und hat seine Aufgaben zu jeder Zeit mit hoher Professionalität, Loyalität und Engagement ausgefüllt. Dass er nun die Chance nutzen möchte, wieder als Cheftrainer in der ersten Liga seines Heimatlandes zu arbeiten, ist absolut nachvollziehbar", erklärt Rolfes.
Dass Hjulmand ein neuer Assistent an die Seite gestellt wird, gilt als unwahrscheinlich. Vielmehr deutet sich an, dass auch der Däne in den kommenden Tagen die Werkself verlassen wird.
Favorit auf seine Nachfolge soll weiterhin Oliver Glasner (51) sein. Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt verlässt Crystal Palace im Sommer auf eigenen Wunsch.
Aus Mangel an Alternativen in England steht deshalb eine Rückkehr in die Bundesliga im Raum.
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