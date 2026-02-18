Bayer bläst zur Bayern-Attacke: Dieser Nationalspieler soll dafür aus München kommen
Leverkusen - Nach dem Schmerzhaft-Abgang von Granit Xhaka (33) im letzten Sommer sucht Bayer 04 händeringend nach einem neuen Stabilisator und Anführer im Mittelfeld. Holt sich die Werkself ausgerechnet IHN und startet den neuen Angriff auf den Rekordmeister?
Es wäre einer der spektakulärsten Transfers der jüngeren Leverkusener Historie - denn einem Bericht der Sport BILD zufolge sollen die Bayer-Bosse ihre Fühler an die Säbener Straße ausgestreckt haben.
Es geht um: Leon Goretzka (31)! Der Nationalspieler hat erst vor Kurzem verraten, seinen Vertrag in München über den kommenden Sommer hinaus nicht verlängern zu wollen.
Anders als das Gesamtpaket Xhaka, das sich Bayer zum Start der Double-Saison 2023/24 leistete, könnte Goretzka aber eine andere finanzielle Hausnummer werden.
Zum einen: das Jahresgehalt von weit über zehn Millionen Euro. Zum anderen: Leverkusen scheint nicht der beliebteste Abnehmer zu sein.
Neben den Rheinländern buhlen auch Atlético Madrid, der FC Arsenal und der AC Mailand um die Dienste des 31-Jährigen.
Ersatzkandidat für Goretzka in Hoffenheim aktiv
Insgeheim soll der ehemalige Schalker wohl mit einem Wechsel nach England liebäugeln, heißt es.
Trotzdem haben sich die Verantwortlichen der Leverkusener bereits bei den Beratern des Mittelfeldspielers erkundigt und einen möglichen Wechsel ausgelotet.
Das Ergebnis: keine klare Absage. Unterm Bayer-Kreuz könne und soll Goretzka DIE zentrale Figur werden, um den Bayern nach 2023/24 wieder auf die Pelle zu rücken und ihnen den Meistertitel streitig zu machen - ähnlich wie Xhaka vor zwei Jahren.
Neben Leon Goretzka soll wohl auch Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim auf der Beobachtungsliste stehen. Der ebenfalls 31-Jährige spielt bei den Sinsheimern derzeit eine überragende Saison, lenkt die TSG mit seiner Stabilität auf dem Platz bislang auf Platz drei.
Vorteil Prömel: Der Mittelfeldspieler wäre im Sommer ablösefrei - aber auch der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt sollen stark an ihm interessiert sein.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Hoppe/dpa