Bayer bläst zur Bayern-Attacke: Dieser Nationalspieler soll dafür aus München kommen

Leverkusen - Nach dem Schmerzhaft-Abgang von Granit Xhaka (33) im letzten Sommer sucht Bayer 04 händeringend nach einem neuen Stabilisator und Anführer im Mittelfeld. Holt sich die Werkself ausgerechnet IHN und startet den neuen Angriff auf den Rekordmeister?

Einige Male stand Leon Goretzka seinem derzeitigen Interessenten Bayer 04 schon gegenüber. Trägt der 31-Jährige schon bald das schwarz-rote Trikot? © Federico Gambarini/dpa

Es wäre einer der spektakulärsten Transfers der jüngeren Leverkusener Historie - denn einem Bericht der Sport BILD zufolge sollen die Bayer-Bosse ihre Fühler an die Säbener Straße ausgestreckt haben.

Es geht um: Leon Goretzka (31)! Der Nationalspieler hat erst vor Kurzem verraten, seinen Vertrag in München über den kommenden Sommer hinaus nicht verlängern zu wollen.

Anders als das Gesamtpaket Xhaka, das sich Bayer zum Start der Double-Saison 2023/24 leistete, könnte Goretzka aber eine andere finanzielle Hausnummer werden.

Zum einen: das Jahresgehalt von weit über zehn Millionen Euro. Zum anderen: Leverkusen scheint nicht der beliebteste Abnehmer zu sein.

Neben den Rheinländern buhlen auch Atlético Madrid, der FC Arsenal und der AC Mailand um die Dienste des 31-Jährigen.