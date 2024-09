Bayer-Coach Alonso vor Bayern-Duell: Warum danach auf keinen Fall auf der Wiesn gefeiert wird

Trainer Xabi Alonso (42) und sein Team behielten in drei der vergangenen vier Duelle mit dem FC Bayern München die Oberhand. © Uwe Anspach/dpa

Trotz der souveränen Meisterschaft im Sommer mit den Rheinländern warnte der Baske vor zu großen Erwartungen an sein Team am Samstagabend.

"Das wird das vielleicht härteste Spiel für uns in der ganzen Saison", sagte Alonso am Mittag. "Um etwas mitzunehmen, brauchen wir eine perfekte Leistung."

In dieser Saison ist der Rekordmeister aus München noch unbesiegt, Leverkusen tritt als Tabellenzweiter mit drei Punkten Rückstand bei den Bayern an.

"Ich weiß nicht, ob es für Bayern auch das härteste Spiel ist, aber für alle anderen Mannschaften ist das Spiel in München das härteste. Wir brauchen große Konzentration."

Leverkusen gewann zwei der vergangenen drei Spiele gegen die Bayern und spielte in der vergangenen Saison 2:2 in München. Dabei hatte Bayer den Ausgleich mal wieder in der Nachspielzeit erzielt. Auch in dieser Saison gewann Bayer schon wieder zwei Spiele in der Nachspielzeit.