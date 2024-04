Bayer-Ehrenspielführer Schneider über den vielleicht größten Unterschied zu "Vizekusen"

Dabei spielte Schneider, der im vergangenen Jahr 50 Jahre alt wurde , auf die super erfolgreiche, aber auch super enttäuschende Spielzeit an, als Bayer in der Meisterschaft, im Pokal und in der Champions League-Finale "nur" Zweiter wurde.

Spätestens von da an haftete dem Verein aus NRW der elendige Stempel "Vizekusen" an. Bereits in der Saison '99/00 hatte die Werkself die Schale schon so gut wie in der Hand.

Doch der letzte Spieltag endete aus Bayer-Sicht gesehen in einer Katastrophe. Am Ende sicherte sich Bayern die Schale - wegen des besseren Torverhältnisses.

Auf die Frage "Kann Leverkusen die Bayern dauerhaft an der Spitze ablösen?" antwortete der Bayer-Ehrenspielführer im TA-Interview: "Das muss man abwarten. Bayern hat die Feierlichkeiten in Leverkusen mit Sicherheit nicht gern gesehen und wird reagieren. Aber ich bin überzeugt: Das Hoch von Bayer wird nächstes Jahr nicht abbrechen."