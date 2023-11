Vizeweltmeister aus Jena wird 50: Deshalb ist Bernd Schneider für den FCC ein Vorbild!

Jena - Vizeweltmeister Bernd Schneider hat an diesem Freitag runden Geburtstag! 50 Jahre lang gehört der gebürtige Jenenser mit dem feinen Füßchen nun schon dem Spielfeld namens Leben an. Von der großen Fußballbühne ist er längst abgetreten. Was bleibt, sind die Erinnerungen an einen herausragenden Kicker aus dem Osten - auch beim FC Carl Zeiss Jena .

Goodbye, "Schnix": Bernd Schneider (heute 50) wurde 2010 mit einem Abschiedsspiel in Leverkusen geehrt. Mit Bayer wurde er unter anderem zweimal Vizemeister und zweimal Vizepokalsieger. (Archivbild) © Achim Scheidemann dpa/lnw

Selbstverständlich zählt auch der Erste der ewigen DDR-Oberligatabelle am heutigen Freitag zu den Gratulanten. "Lieber Schnix, wir wünschen Dir einen großartigen Tag im Kreise Deiner Lieben und natürlich viel Gesundheit. Bleibe, wie Du bist, Schnix", teilte der Verein am Morgen mit.

Nachdem der FCC im Jahr 1998 aus der 2. Bundesliga abgestiegen war, wechselte Schneider zum Bundesliga-Aufsteiger Eintracht Frankfurt. Im Jahr '99 ging es für den damals 25-Jährigen schließlich zu Bayer Leverkusen - eine Zeit, in der die Werkself insbesondere in der Saison 2001/2002 mit "Schnix" erfolgreiche Schlachten an magischen Champions-League-Abenden erleben durfte.

Am Ende schaffte man es bis ins Finale, jedoch mit bitterem Ausgang. So musste man sich Real Madrid letztlich mit 1:2 geschlagen geben. In jener Saison wurde Bayer auch Vizemeister und Vizepokalsieger.

Auch mit der Nationalmannschaft blieben Schneider die großen Titel verwehrt. 2002 unterlag die DFB-Elf Brasilien im Endspiel der WM mit 0:2, bei der Heim-WM 2006 wurden "Schnix" und Co. Dritter.