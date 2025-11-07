Bayer-Hammer bahnt sich an: Alejandro Grimaldo will wohl weg

Leverkusen - Trotz seines unangefochtenen Stammplatzes und des bedingungslosen Vertrauens von Bossen und Trainer Kasper Hjulmand (53) will Alejandro Grimaldo (30) Bayer 04 im kommenden Sommer wohl verlassen.

In dieser Saison steuerte Alejandro Grimaldo (30) bereits sieben Tore und vier Assists bei. © Christian Charisius/dpa

Bereits im diesjährigen Transfersommer hätte der amtierende Europameister das Rheinland gerne verlassen - die Mega-Abgänge um Florian Wirtz (22) oder Granit Xhaka (33) haben diesen Plan allerdings zunichtegemacht.

Einen neuen Anlauf scheint der Linksverteidiger deshalb im Sommer 2026 starten zu wollen. Das berichtet der TV-Sender Sky.

Demnach liebäugelt der 30-Jährige weiterhin mit einer Rückkehr nach Spanien.

Aktuell wolle sich Grimaldo aber erst einmal nur auf Leverkusen und die laufende Saison konzentrieren. "Wir werden versuchen, das Beste zu machen. Ich will nicht zu weit in die Zukunft blicken. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Der Klub vertraut mir. Es ist einfach wichtig, sich jetzt auf die Gegenwart zu konzentrieren", verriet er zuletzt vor dem Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon.