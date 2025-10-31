Bayer-Star frustriert: Wechselt er im Winter zurück nach England?

Leverkusen - Mit jeder Menge Vorschusslorbeeren in die Bundesliga gekommen, steht einer der talentiertesten Stars bei Bayer 04 womöglich schon wieder vor dem Absprung.

Claudio Echeverri (r.) kam erst im Sommer von Manchester City auf Leihbasis nach Leverkusen. © Christian Charisius/dpa

Erst im Sommer hatte sich die Werkself seine Dienste auf Leihbasis für mindestens ein Jahr gesichert - die Sprache ist von Argentinien-Juwel Claudio Echeverri (19). Nur 127 Minuten Spielzeit konnte der Hoffnungsträger in seinen Einsätzen für Leverkusen bisher sammeln.

Nicht nur für den 19-Jährigen viel zu wenig - auch dessen Klub Manchester City scheint mit der Entwicklung im Rheinland alles andere als zufrieden. Offenbar sogar so sehr, dass die Citizens laut Transfermarkt einen vorzeitigen Abbruch der Leihe in Erwägung ziehen sollen.

Dafür müsste der 19-Jährige aber mindestens die Hälfte aller Pflichtspiele nicht zum Einsatz kommen. Zuletzt hatte Echeverri im Pokalspiel gegen Paderborn über 120 Minuten auf der Bank gesessen - in der Champions League gegen Paris St. Germain hingegen in der Startelf gestanden.