Ablöse-Durchbruch, Deal fast durch! Wirtz-Transfer pulverisiert mehrere Rekorde

Alles in Kürze

Laut dem Bericht beständen am Vollzug "keine ernsthaften Zweifel" mehr.

Insgesamt 150 Millionen Euro fließen demnach bald von der Merseyside in Richtung Rhein. Damit löst Wirtz nicht nur Ousmane Dembélé (28, 2017 für 105 Millionen Euro vom BVB zum FC Barcelona), sondern auch Enzo Fernandez (24, 2023 für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Chelsea) ab.

Nach " Kicker "-Infos kam es am Freitag zum entscheidenden Durchbruch bei den Klub-Verantwortlichen.

Der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano (32) wollte sich am Freitag hingegen noch nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen.

Auf X schrieb er, dass sich die Verhandlungen zwar auf den letzten Metern befänden und der DFB-Star zeitnah zum Medizincheck anreisen werde, sein berühmtes "Here We Go" soll aber erst "bald" folgen.