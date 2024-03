30.03.2024 17:47 Einfach nicht zu schlagen! Leverkusen dreht drohende Pleite in späten Sieg

Bayer 04 Leverkusen stand am Samstag gegen Hoffenheim am Rande der Niederlage, drehte das Match aber in der Schlussphase und gewann mit 2:1.

Von Florian Mentele

Leverkusen - Beinahe wäre die Festung gefallen, doch der ungeschlagene Spitzenreiter der Bundesliga ist einfach nicht zu stoppen! Bis kurz vor Schluss lag Bayer Leverkusen am Samstag gegen die TSG Hoffenheim zurück, am Ende stiefelte die Werkself aber trotzdem wieder als Sieger vom Platz. Patrik Schick drehte mit seinem späten Tor das Spiel gegen Hoffenheim. © Marius Becker/dpa Durch den denkbar späten 2:1-Erfolg hat die Mannschaft von Xabi Alonso vor dem Klassiker am Abend zwischen Bayern und dem BVB bereits 13 Punkte Vorsprung auf die Münchner - und das Titelrennen vielleicht schon entschieden. Dabei deutete gegen die Sinsheimer zunächst vieles auf das jähe Ende der Leverkusener Hammer-Serie hin. 26 Mal hintereinander fand sich hierzulande zuvor kein Meister für die Werkself, insgesamt 38 Pflichtspiele am Stück setzte es keine Pleite mehr. Bereits das 33. bedeutete deutschen Rekord, zuvor purzelten praktisch alle Vereins-Bestmarken. Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 wappnet sich für die CL: Angelt sich die Werkself diesen argentinischen Weltmeister? Ab der 33. Minute stand der 39. Streich am Samstag allerdings auf der Kippe. Maxi Beier kombinierte sich im Doppelpass mit Weghorst in den Strafraum, anschließend war B04-Keeper Hradecky am Abschluss zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern. Wirklich beeindrucken ließ sich Bayer davon eigentlich nicht, munter stürmte der Tabellenführer anschließend in Richtung von Oliver Baumann, nur im Netz wollte die Kugel einfach nicht landen. Bayer Leverkusen dreht das Spiel gegen die TSG Hoffenheim Xabi Alonso (M.) bleibt nicht nur bei Bayer Leverkusen, sondern in dieser Saison auch weiterhin ungeschlagen. © Marius Becker/dpa Die Chancen waren auch im zweiten Durchgang da, doch die Minuten verstrichen ohne eine Änderung auf der Anzeigetafel. Sollte tatsächlich ausgerechnet das nicht gerade mit konstanten Leistungen auffallende Hoffenheim den großen Coup landen? Die Antwort gab Leverkusen in der Schlussphase. Erst brach Robert Andrich den Bann nach einer Ecke mit einem sehenswerten Aufsetzer unter die Latte (87.) und nur vier Zeigerumdrehungen später ließ Patrik Schick die BayArena mit dem Siegtreffer explodieren (90.+1). Damit dürfte die rosarote Brille im Rheinland noch etwas farbintensiver geworden sein, nachdem Erfolgscoach Alonso erst am gestrigen Freitag auch noch seinen Verbleib über das Saisonende hinaus verkündete. Statistik zum Bundesligaspiel zwischen Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim Bundesliga, 27. Spieltag Bayer Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim 2:1 (0:1) Bayer Leverkusen: Hradecky - Tapsoba (87. Stanisic), Tah, Hincapié (72. Iglesias) - Frimpong (86. Tella), Xhaka, Andrich, Grimaldo - Jo. Hofmann (58. Adli), Wirtz - Schick

TSG 1899 Hoffenheim: O. Baumann - Kabak, Grillitsch, Drexler - Kaderabek, Stach, Tohumcu (73. Geiger), Jurásek - Kramaric (58. Prömel) - Weghorst (78. Bülter), Beier (73. Bebou) Schiedsrichter: Deniz Aytekin (Oberasbach) Zuschauer: 30.047

Tore: 0:1 Beier (33.), 1:1 Andrich (88.), 2:1 Schick (90.+1) Gelbe Karten: - / Drexler (1) - / Drexler (1) Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Bayer 04 Leverkusen 27 68:19 73 2 FC Bayern München 27 78:31 61 3 VfB Stuttgart 26 60:31 56 4 Borussia Dortmund 27 53:32 51 5 RB Leipzig 27 60:32 50 6 Eintracht Frankfurt 27 42:35 41 7 SC Freiburg 27 39:48 36 8 FC Augsburg 26 43:42 35 9 TSG 1899 Hoffenheim 27 45:52 33 10 SV Werder Bremen 27 35:43 30 11 1. FC Heidenheim 1846 26 35:44 29 12 1. FC Union Berlin 27 25:42 29 13 Borussia Mönchengladbach 27 46:53 28 14 VfL Wolfsburg 27 33:44 28 15 VfL Bochum 1848 26 30:54 25 16 1. FSV Mainz 05 27 22:46 20 17 1. FC Köln 26 20:47 18 18 SV Darmstadt 98 26 26:65 13 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

Titelfoto: Marius Becker/dpa