Leverkusen gegen Stuttgart live: Hier wird die Partie übertragen

In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

Zwar sind beide Teams solide in die Bundesliga-Saison gestartet, doch von den Ergebnissen der vorherigen Spielzeit sind die Mannschaften weit entfernt. Entsprechend gilt sowohl für Leverkusen als auch Stuttgart: Verlieren verboten, will man die Platzierungen der Vorsaison wiederholen.

Nachdem der Coach im Pokal in Elversberg stark rotiert hatte, dürfte er gegen Stuttgart wieder zurückwechseln.

Xabi Alonso kann gegen den Vizemeister des Vorjahres beinahe aus dem Vollen schöpfen: Nur Amine Adli, der sich in der Champions League einen Wadenbeinbruch zuzog, und Jeanuel Belocian, der am Sprunggelenk operiert wurde, fehlen.

Stattdessen zeigt DAZN die Partie, alle Infos erhaltet Ihr aber natürlich auch in unserem Liveticker.

Schlechte Nachrichten für alle Free-TV-Schauer: Der Bundesliga-Kracher am Freitagabend wird leider nicht frei empfangbar zu sehen sein.

Treffen Leverkusen und Stuttgart aufeinander, dürften viele Tore garantiert sein! Denn was in der vergangenen Saison noch die Basis für den Erfolg beider Teams bildete, klappt bisher noch so gar nicht - die Defensive.

Offensiv kann nur der FC Bayern mehr Tore verzeichnen als die heutigen Gegner, doch kassieren beide Mannschaften beinahe genauso viele Treffer, wie sie erzielen: Die Werkself weist ein Torverhältnis von 20:15 auf, der VfB von 17:16.

"Wenn man so einfach Gegentore bekommt, gewinnst du keine Spiele", wütete deshalb bereits Leverkusens Granit Xhaka nach dem Unentschieden gegen Bremen. "Wir bekommen zu einfach Tore und das regt mich brutal auf."