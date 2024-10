Bayer-Anführer Xhaka wütet gegen eigene Defensive: "Regt mich brutal auf!"

Leverkusen - Mit viel Wut im Bauch und der Erkenntnis, dass Bayer Leverkusen aktuell nicht in Meister-Form ist, hat Werkself-Spieler Granit Xhaka (32) die eigene Defensive seiner Mannschaft scharf kritisiert.

Will von seiner Mannschaft mehr Konzentration und Energie sehen: Granit Xhaka (32) platzte am Wochenende im TV nach dem 2:2 in Bremen der Kragen. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa

Im aktuellen Sportstudio im ZDF hatte der Mittelfeld-Abräumer nach dem 2:2-Unentschieden der Leverkusener in der Bundesliga bei Werder Bremen alles andere als gute Laune.

"Wenn man zweimal auswärts in Führung geht und trotzdem keine drei Punkte mitnimmt, ist das enttäuschend. Wir wollten das heute unbedingt, aber wenn man so einfach Gegentore bekommt, gewinnst du keine Spiele", so Xhaka.

Besonders der erneute Ausgleich kurz vor dem Schlusspfiff brachte den Schweizer auf die Palme: "Man sieht, dass wir zu weit weg sind vom Gegner. Wir bekommen zu einfach Tore und das regt mich brutal auf."

Fakt ist: Die Defensive von Leverkusen ist aktuell alles andere als sattelfest. In den letzten fünf Bundesligapartien kassierte Bayer insgesamt zehn Gegentore. Gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Holstein Kiel und zuletzt bei Werder Bremen verspielte man Führungen.

Der amtierende Meister und Pokalsieger hat also ein Problem mit dem Verteidigen. Doch warum ist das so? Nennenswerte Kaderveränderungen hat es im Sommer nicht gegeben.