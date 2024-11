Bayer Leverkusen muss wochenlang auf Abwehr-Star verzichten

Gemeinsam mit seinen Abwehr-Kollegen Edmond Tapsoba (25, Mitte) und Jonathan Tah (28, r.) ist Nordi Mukiele (27) in den vergangenen Wochen immer besser in Fahrt gekommen. © Ina FASSBENDER/AFP

Der von Paris Saint-Germain an den Rhein ausgeliehene Abwehrspieler hat sich beim 0:0-Remis gegen den VfB Stuttgart am Freitagabend eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen.

Das hat die Werkself am Samstag über die sozialen Medien bekannt gegeben.

Demnach werde der 27-jährige Ex-Leipziger mindestens die beiden Spiele beim FC Liverpool in der Champions League am Dienstag sowie in der Bundesliga beim VfL Bochum am kommenden Samstag verpassen.

Nach der dann anschließenden Länderspielpause soll der Franzose der Mannschaft von Erfolgscoach Xabi Alonso (42) dann wieder zur Verfügung stehen.