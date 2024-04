Leverkusen-Star Andrich bekommt nach spätem Ausgleich diese schlimme Nachricht

Leverkusen - Unglaubliche 46 Spiele ist Bayer Leverkusen in dieser Saison nun ungeschlagen. Dass das Team vor allem in der Nachspielzeit immer die drohenden Niederlagen abwendet, scheint bei einigen die Sicherungen durchknallen zu lassen.

Robert Andrich (29) traf am Samstagabend im Spiel gegen den VfB Stuttgart in der 96. Minute zum 2:2-Ausgleich für Bayer Leverkusen. © Marius Becker/dpa

Anders ist es nicht zu erklären, was am Samstagabend nach dem späten 2:2 in der 96. Minute gegen den VfB Stuttgart passierte.

Denn da bekam die Familie des Ausgleichs-Torschützen Robert Andrich (29) eine Nachricht, die einem die Sprache verschlägt.

Seine Frau Alicia (30) teilte auf Instagram einen Screenshot mit der Botschaft: "Hoffe, Deine Tochter stirbt". Ob sie selbst die Nachricht bekam oder ihr Mann, war daraus nicht ersichtlich.

Sie schrieb dazu: "Da schiesst der Mann ein Tor und diese ehrenlosen Menschen kommen aus ihren Löchern! Du solltest dich schämen!"

Das alles teilte sie aus dem Krankenhaus, wo sie vor wenigen Tagen erst das zweite Kind der beiden entbunden hat. Am 24. April kam der kleine Matteo zur Welt, der das Glück der Familie jetzt perfekt macht. Beide befinden sich nach der Geburt noch in der Klinik. Mittlerweile hat sie die Story mit der Nachricht aber wieder gelöscht.

Ehepaar Andrich hat bereits eine gemeinsame Tochter, im Oktober 2021 war Tochter Malia (2) auf die Welt gekommen. Auf sie war die schlimme Botschaft nun gemünzt.