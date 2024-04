Duselkusen schlägt wieder zu: Nächstes Mega-Comeback in der Nachspielzeit!

Leverkusen - Das gibt es doch nicht! Mal wieder ist Bayer Leverkusen am Rande einer Niederlage und schon wieder rettet die Nachspielzeit dem Deutschen Meister seine Rekordserie. Mit dem 2:2 (0:0) gegen den VfB Stuttgart schraubt die Werkself ihre Anzahl an ungeschlagenen Spielen am Stück auf 46 hoch.