Bayer-Star Robert Andrich schickt sarkastischen Seitenhieb an Florian Wirtz

Piräus/Leverkusen - Nach dem wichtigen Auswärtssieg im Playoff-Hinspiel der Champions League kann sich Robert Andrich (31) von Bayer 04 einen klitzekleinen Seitenhieb gegen Ex-Mitspieler Florian Wirtz (22) nicht verkneifen.

Ex-Leverkusener Florian Wirtz machte am Mittwochabend deutlich, dass er den Auftritt seiner einstigen Teamkollegen verfolge - sehr zur Freude von Robert Andrich. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Florian Wirtz, Rolf Vennenbernd/dpa

Dass der im vergangenen Sommer zum FC Liverpool gewechselte Superstar die Spiele seines ehemaligen Arbeitgebers verfolgt, ist für Werkself-Kapitän Robert Andrich absolut selbstverständlich.

"Wäre schlimm, wenn nicht", scherzte der Potsdamer in gewohnt trockener Manier mit breitem Grinsen.

Sein einstiger Teamkollege hatte am Mittwochabend in seiner Instagram-Story gezeigt, dass er die Partie zwischen Leverkusen und Piräus verfolgt und den Führungstreffer von Patrik Schick (30) gefeiert hatte.

Der Tscheche entschied das Spiel mit einem Doppelschlag binnen 144 Sekunden. "Ich weiß nicht, Liverpool hat gestern gespielt?", stellte Andrich kurz darauf fragend in den Raum. "Ach, die müssen ja gar nicht spielen. Ja, da soll er schon schauen."