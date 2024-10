Bayer-Trainer Xabi Alonso warnt vor Pokalkracher gegen Elversberg: "Ist eine gute Mannschaft!"

Leverkusen - Vor zwei Jahren spielte die SV Elversberg schon einmal den Pokalschreck für Bayer 04 Leverkusen . Damals kegelten die Saarländer die favorisierte Werkself gleich in der ersten Runde mit 4:3 aus dem DFB-Pokal . Eine Erfahrung, die Trainer Xabi Alonso (42) am Dienstag (18 Uhr) gerne vermeiden würde.

Wie sehr er seine Mannschaft im Vergleich zum 2:2 in Bremen am Sonntag verändern wird, steht derweil noch in den Sternen. Möglich ist allerdings, dass der Spanier erneut eine größere Rotation vornehmen will. Zuletzt hatte er seine Startelf in der Champions League etwa auf ganzen acht Positionen getauscht.

Verzichten muss die Werkself allerdings auf Amine Adli (24, Wadenbeinbruch), Jeanuël Belocian (19, Fußverletzung) sowie Martin Terrier (27), der nach einem harten Foul an Stuttgarts Ermedim Demirovic (26) im Supercup für zwei Spiele gesperrt wurde.