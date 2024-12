Brutal effizient: Bayer Leverkusen meldet sich in Augsburg im Meister-Rennen zurück

Augsburg - Bayer Leverkusen hat sich beim FC Augsburg im Meister-Rennen in der Fußball-Bundesliga zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso (43) kam durch einen ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg wieder bis auf vier Punkte an Ligaprimus Bayern München heran.

Nachdem eben dieser so wichtige Wirtz das 1:0 erzielt hatte, waren die Weichen für den Erfolg gestellt. Noch vor der Pause erzielte Martin Terrier (40.) den 2:0 Pausenstand - das war gleichzeitig auch schon das finale Ergebnis.

Augsburgs Marius Wolf (l.) hatte trotz intensivem Auftreten spielerisch keine Chance gegen die Leverkusener um Florian Wirtz (Mitte). © Daniel Löb/dpa

Leverkusen feierte mit dem souveränen 2:0 bei den harmlosen Augsburgern den siebten Pflichtspiel-Sieg in Serie und rückt damit dem FC Bayern (1:2 in Mainz) in der Tabelle bis auf vier Punkte auf die Pelle.

Sollte Eintracht Frankfurt am Sonntag in Leipzig nicht gewinnen, würde die Werkself sogar ihren aktuell zweiten Tabellenplatz behalten.

Das letzte Spiel vor der Winterpause bestreitet die Werkself am kommenden Samstag gegen den SC Freiburg. Augsburg will zuvor gegen Aufsteiger Kiel wieder in die Erfolgsspur finden.