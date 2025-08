Farbenfroh auf Punktejagd: Bayer 04 Leverkusen stellt neues Ausweichtrikot vor

Leverkusen - Vize-Meister Bayer 04 Leverkusen hat pünktlich zum Start in die neue Woche das neue Ausweichtrikot für die Saison 2025/26 vorgestellt.

Alles in Kürze

Die beiden Bayer-Profis Amine Adli (25) und Edmond Tapsoba (26) fühlen sich in dem blauen Hemdchen offenbar pudelwohl. © Bildmontage: Instagram/bayer04fussball (Screenshots, 2)

Wie schon beim vor wenigen Wochen vorgestellten Auswärtstrikot haben die Farben des neuen Hemdchens allerdings so gar nichts mit den eigentlichen Klubfarben zu tun. Statt in Schwarz und Rot läuft die Werkself künftig in Blau und Cyan auf.

"In dem Design des neuen Jerseys [...] spiegelt sich die Identität Leverkusens, der 'Farbenstadt', ausdrucksstark und stilvoll wider", heißt es dazu bei der offiziellen Vorstellung des Ausweichtrikots auf der Webseite des Vize-Meisters.

Neben der Farbwahl sticht vor allem das Muster ins Auge, das vollflächig auf den Stoff gedruckt ist: Ähnlich wie beim Heimtrikot sind auch hier etliche sich überlappende Kreuze zu sehen, "die eine abstrakte Interpretation des ikonischen Bayer-Kreuzes bilden".

Hinzu kommen weitere Highlights wie etwa der altbekannte "Werkself"-Schriftzug im Nacken. Zudem ist, wie schon bei Heim- und Auswärtstrikot, auch das Vereinswappen in den Farbtönen des Leibchens gehalten.