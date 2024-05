Werkself macht die 50 voll! Letzter Leverkusen-Bezwinger nach Notbremse chancenlos

Bochum - Am 34. Spieltag der vergangenen Saison fegte der VfL Bochum die Werkself mit 3:0 aus dem heimischen Stadion, seitdem hat Bayer 04 Leverkusen kein einziges Pflichtspiel mehr verloren. Am 33. Spieltag der laufenden Saison sollte sich die Geschichte nicht wiederholen, stattdessen stürmte der Deutsche Meister bei der 5:0-Revanche souverän zum 50. ungeschlagenen Match in Folge.