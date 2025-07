Debakel bei ten-Hag-Debüt! Bayer Leverkusen geht bei U20-Bubis unter

Leverkusen/Rio de Janeiro (Brasilien) - So hatte sich Erik ten Hag (55) den Start als Trainer von Bayer 04 Leverkusen wohl nicht vorgestellt: Bei seinem Debüt blamierte sich die Werkself am Freitag mit 1:5 (0:4) gegen die U20-Mannschaft von CR Flamengo.

Dennoch stellte sich der Niederländer nach Abpfiff demonstrativ vor seine Mannschaft. "Das Ergebnis sieht schlecht aus, aber Ergebnisse in der Vorbereitung sind mir eigentlich sch***egal", gab der Übungsleiter am Rande des Testkicks in der Mixed Zone zu Protokoll.

Bayer-Leverkusen-Trainer Erik ten Hag (55) will der Testspiel-Niederlage nicht zu viel Bedeutung beimessen. © Federico Gambarini/dpa

"Du kommst hierher, du merkst, dass die Leute sich freuen, uns zu sehen. Du spürst schon einen gewissen Hype rund um Bayer Leverkusen - und dann wirst du teilweise regelrecht vorgeführt", motzte der 30-Jährige, der erst nach rund 60 Minuten beim Stand von 0:5 eingewechselt worden war.

Zwar sei ihm durchaus bewusst, dass seine Kollegen durch die harten Einheiten der vorigen Tage geschlaucht waren, dennoch stellte der 30-Jährige klar: "Trotzdem darfst du dich gegen eine Jugendmannschaft nicht so abspeisen lassen."

Noch bis Mittwoch absolviert Leverkusen das Trainingslager in Rio. Die Saisoneröffnung findet am 5. August in der BayArena mit einem Testspiel gegen den italienischen Erstliga-Aufsteiger Pisa SC statt. Am 8. August gastiert die Werkself dann für den letzten Testkick der Vorbereitung in London beim FC Chelsea.

Pflichtspielauftakt für die ten-Hag-Elf ist am 15. August im DFB-Pokal gegen Viertliga-Aufsteiger SG Sonnhof Großaspach. Eine Woche später, am 23. August, empfängt Bayer die TSG 1899 Hoffenheim zum ersten Saisonspiel in der Bundesliga.