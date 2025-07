Jonas Hofmann tritt gegen Ex-Trainer Alonso nach: "Hätte mehr erwartet"

Leverkusen - Bayer Leverkusens Jonas Hofmann hat deutliche Kritik am Umgang von Ex-Coach Xabi Alonso (43) geübt.

Alles in Kürze

Jonas Hofmann (33) will in der kommenden Saison noch einmal voll durchstarten. © Joao Gabriel Alves/dpa

"Ich erwarte von einem Trainer, dass er, wenn ihm etwas auffällt, es direkt anspricht. Ich erwarte offene und direkte Kommunikation", sagte der 33-Jährige im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Und weiter: "Ich hätte da vom Trainer ein bisschen mehr erwartet."

Nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zur Werkself vor zwei Jahren startete Hofmann vielversprechend. In der Double-Saison 2023/24 zählte er mit acht Toren und zwölf Vorlagen in 46 Pflichtspielen zu den Leistungsträgern.

Doch in der abgelaufenen Spielzeit schrumpfte seine Einsatzzeit deutlich - er kam lediglich auf 651 Minuten in 17 Spielen.

"Die vergangene Saison packe ich persönlich in eine Kiste und will sie gar nicht wieder herausholen. Es war schon sehr enttäuschend für mich, was da passiert ist und wie es abgelaufen ist. Das ist nicht mein Anspruch", betonte der Offensivspieler.

Aufgrund seiner spärlichen Einsatzzeiten hatte Hofmann einen Vereinswechsel zum Ende der abgelaufenen Saison nicht mehr kategorisch ausgeschlossen.