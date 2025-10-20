Der Titelverteidiger kommt: Bayer Leverkusen mit Personalsorgen vor Champions-League-Kracher

Leverkusen - Bayer Leverkusen kämpft vor dem Champions-League-Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit Personalproblemen.

Bayer-Coach Kasper Hjulmand (53) hat vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain mit Personalproblemen zu kämpfen. © Torsten Silz/dpa

Neben Malik Tillman (23), der mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausfällt, stehen dem Fußball-Bundesligisten auch Nathan Tella (26) und Lucas Vázquez (34) am dritten Spieltag nicht zur Verfügung, wie Trainer Kasper Hjulmand (53) vor der Partie am Dienstagabend (21 Uhr/Prime Video) mitteilte.

Ein Einsatz von Patrik Schick (29) und Jarell Quansah (22) ist noch offen.

"Wir werden morgen sehen. Es sieht von Tag zu Tag besser aus, aber sicher ist noch nichts", sagte Hjulmand über die zuletzt angeschlagenen Spieler, die am Montag am Abschlusstraining teilnehmen konnten.