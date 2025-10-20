Der Titelverteidiger kommt: Bayer Leverkusen mit Personalsorgen vor Champions-League-Kracher
Von Jana Glose
Leverkusen - Bayer Leverkusen kämpft vor dem Champions-League-Duell mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit Personalproblemen.
Neben Malik Tillman (23), der mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausfällt, stehen dem Fußball-Bundesligisten auch Nathan Tella (26) und Lucas Vázquez (34) am dritten Spieltag nicht zur Verfügung, wie Trainer Kasper Hjulmand (53) vor der Partie am Dienstagabend (21 Uhr/Prime Video) mitteilte.
Ein Einsatz von Patrik Schick (29) und Jarell Quansah (22) ist noch offen.
"Wir werden morgen sehen. Es sieht von Tag zu Tag besser aus, aber sicher ist noch nichts", sagte Hjulmand über die zuletzt angeschlagenen Spieler, die am Montag am Abschlusstraining teilnehmen konnten.
Jonas Hofmann (33) und Martin Terrier (28), die beim 4:3-Sieg in Mainz überzeugten, sind für den Wettbewerb nicht gemeldet. Außerdem fehlen die Langzeitverletzten Exequiel Palacios (27) und Axel Tape (18).
Tabelle UEFA Champions League
|POS
|VEREIN
|Sp.
|+/-
|Pkt.
|1
|Liverpool FC
|8
|17:5
|21
|2
|FC Barcelona
|8
|28:13
|19
|3
|Arsenal FC
|8
|16:3
|19
|4
|FC Internazionale Milano
|8
|11:1
|19
|5
|Club Atlético de Madrid
|8
|20:12
|18
|6
|Bayer 04 Leverkusen
|8
|15:7
|16
|7
|Lille OSC
|8
|17:10
|16
|8
|Aston Villa FC
|8
|13:6
|16
|9
|Atalanta BC
|8
|20:6
|15
|10
|Borussia Dortmund
|8
|22:12
|15
|11
|Real Madrid CF
|8
|20:12
|15
|12
|FC Bayern München
|8
|20:12
|15
|13
|AC Milan
|8
|14:11
|15
|14
|PSV
|8
|16:12
|14
|15
|Paris Saint-Germain FC
|8
|14:9
|13
|16
|Sport Lisboa e Benfica
|8
|16:12
|13
|17
|AS Monaco FC
|8
|13:13
|13
|18
|Stade Brestois 29
|8
|10:11
|13
|19
|Feyenoord Rotterdam
|8
|18:21
|13
|20
|Juventus FC
|8
|9:7
|12
|21
|Celtic FC
|8
|13:14
|12
|22
|Manchester City FC
|8
|18:14
|11
|23
|Sporting Clube de Portugal
|8
|13:12
|11
|24
|Club Brugge KV
|8
|7:11
|11
|25
|GNK Dinamo Zagreb
|8
|12:19
|11
|26
|VfB Stuttgart
|8
|13:17
|10
|27
|FK Shakhtar Donetsk
|8
|8:16
|7
|28
|Bologna FC 1909
|8
|4:9
|6
|29
|FK Crvena Zvezda
|8
|13:22
|6
|30
|SK Sturm Graz
|8
|5:14
|6
|31
|AC Sparta Praha
|8
|7:21
|4
|32
|RB Leipzig
|8
|8:15
|3
|33
|Girona FC
|8
|5:13
|3
|34
|FC Red Bull Salzburg
|8
|5:27
|3
|35
|ŠK Slovan Bratislava
|8
|7:27
|0
|36
|BSC Young Boys
|8
|3:24
|0
Titelfoto: Torsten Silz/dpa
