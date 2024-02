Doppelpacker Nathan Tella erlöst Leverkusen gegen starkes Darmstadt 98

Darmstadt - Am 20. Spieltag der Bundesliga tat sich Bayer Leverkusen bei Tabellenschlusslicht Darmstadt 98 erstaunlich schwer. Beim 2:0 (1:0) avancierte Doppelpacker Nathan Tella zum Mann des Spiels.

Doch dann blitzte eben doch die individuelle Klasse der Leverkusener auf. Alejandro Grimaldo kam auf der linken Seite unbedrängt zum Flanken und am langen Pfosten hatte sich Tella in den Strafraum gestohlen und mit dem Kopf aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gäste verwandelt (33.).

Da war ein Schuss aus zwölf Metern von Adam Hlozek, der aber klar am rechten Pfosten vorbeiflog, schon die beste Möglichkeit (16.). Ihrerseits konnten die Lilien mit schnellen Gegenstößen zumindest ansatzweise für etwas Gefahr sorgen.

Lange Zeit hatten die Hausherren die Werkself in der ersten Halbzeit vor größere Probleme gestellt. Ähnlich wie vor einer Woche Borussia Mönchengladbach dem Spitzenreiter mit einer starken Defensivleistung Paroli bieten und ein 0:0 erkämpfen konnte, ließen die Südhessen von Beginn an nur ganz wenig zu.

Der 24-Jährige, der in dieser Saison bislang bei der Werkself eher den Kurzarbeiter gab, durfte gegen die Lilien mal wieder von Beginn an ran - und bedankte sich bei Trainer Xabi Alonso mit seinen beiden Buden.

Die Erlösung: Mit seinem zweiten Tor hatte Tella dann das Spiel entschieden. © Uwe Anspach/dpa

Der Aufsteiger blieb dennoch bissig und erspielte sich Chancen. Allerdings scheiterte Darmstadt wiederholt am schwachen Abschluss. Dennoch schien für den Außenseiter durchaus noch etwas drin zu sein.

Doch machte diese Hoffnung Tella schon nach wenigen Minuten in der zweiten Halbzeit zunichte. Wieder war der Nigerianer rechts durchgestartet, wurde von Florian Wirtz hervorragend angespielt und drosch die Kugel aus kurzer Distanz zum 2:0 für die Gäste ins kurze Eck (52.).

Im Anschluss verwaltete Leverkusen das Spiel, kontrollierte den Ball und ließ den Gegner laufen. So blieben weitere Chancen absolute Mangelware und die Werkself brachte das 2:0 dann letztlich doch souverän und verdient über die Ziellinie.

Nach dem Pokal-Kracher am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) gegen den VfB Stuttgart steht für Bayer Leverkusen dann am Samstagabend (18.30 Uhr) das Gipfeltreffen gegen den FC Bayern an.

Darmstadt 98 hofft bereits um 15.30 Uhr bei Borussia Mönchengladbach auf den ersten Dreier nach 13 sieglosen Spielen.