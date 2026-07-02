Eiskalt ausgestochen! Klublegende macht Bayer offenbar Wunschtransfer kaputt

Leverkusen - Im Rennen um eine mögliche Alternative für Alejandro Grimaldo (30) scheint Bayer 04 Leverkusen wohl oder übel ausgestochen worden zu sein - ausgerechnet von einer echten Klublegende der Werkself!

Simon Rolfes (44) muss in den Transferplanungen eines neuen Linksverteidigers etwas umplanen. © Christoph Reichwein/dpa

Mittlerweile ist der Deal um Grimaldo in trockenen Tüchern, die Tinte trocken und 22 Millionen Euro Ablösesumme von Atlético Madrid Richtung Rheinland überwiesen.

Eigentlich hatte sich Simon Rolfes (44) rund um den Wechsel des Spaniers postwendend um Ersatz gekümmert, der kommt aller Voraussicht aber nicht.

Denn: Pep Chavarría (28) von Rayo Vallecano steht laut Transfer-Guru Fabrizio Romano (33) unmittelbar vor einem Transfer zum FC Chelsea - angeführt vom neuen Coach und Leverkusener Meistertrainer Xabi Alonso (44)!