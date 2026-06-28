Für 25 Millionen Euro: Holt Bayer 04 diesen Spanier als Grimaldo-Ersatz?
Leverkusen - Fernab der Weltmeisterschaft bastelt Bayer 04 am Kader für die kommende Saison und soll offenbar einen weiteren Ersatzkandidaten für Alejandro Grimaldo (30) ins Visier genommen haben.
In der kommenden Woche soll der Deal mit Atlético Madrid über die Bühne gehen und der Europameister von 2024 für ein Gesamtpaket von rund 25 Millionen Euro die Werkself verlassen.
Für Ersatz soll laut Radio Marca bereits gesorgt sein: Offenbar soll Leverkusen Pep Chavarría (28) von Rayo Vallecano auf dem Zettel haben.
Ähnlich wie die Ablösesumme für Grimaldo könnten im Falle eines Transfers des 28-Jährigen ebenfalls 25 Millionen Euro Richtung Spanien überwiesen werden.
Neben dem Spanier soll beim Doublesieger von 2023/24 aber auch Raphaël Guerreiro (32) vom FC Bayern in der engeren Verlosung sein.
Der Portugiese darf die Münchner im Sommer ablösefrei verlassen, da sein Vertrag beim Rekordmeister nach drei Jahren auslaufen wird.
Allerdings: Der ehemalige Dortmunder ist vier Jahre älter als Chavarría und dürfte nicht mehr allzu viele Jahre im Tank haben.
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