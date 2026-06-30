Stadionumbau in Leverkusen: Bayer 04 pumpt Millionen in hübschere Arena

Leverkusen - Bayer 04 treibt die Planungen für die neue Saison weiter voran. Statt in den nächsten Neuzugang pumpt der Klub jetzt Millionen in ein anderes Objekt.

Zur neuen Spielzeit läuft Bayer 04 in einem modernisierten Stadion auf. © Fabian Strauch/dpa

Nämlich ins eigene Stadion, das nach 17 Jahren das erste millionenschwere Facelift bekommt.

Unter anderem sämtliche Sitzschalen der BayArena wurden entsorgt und gegen neuere, moderne Alternativen ausgetauscht.

Auch der VIP-Bereich bekommt luxuriösere Sitze - fast wie im Kino.

Erstmals unter die Lupe nehmen können Fans das zwei Millionen Euro teure Bauprojekt am 8. August beim Testspiel gegen den FC Sevilla.