Stadionumbau in Leverkusen: Bayer 04 pumpt Millionen in hübschere Arena

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Bayer 04 baut sein Stadion um! 17 Jahre nach Eröffnung der neuen BayArena fließen mehrere Millionen in die Verschönerung des Stadions.

Von Maurice Hossinger

Leverkusen - Bayer 04 treibt die Planungen für die neue Saison weiter voran. Statt in den nächsten Neuzugang pumpt der Klub jetzt Millionen in ein anderes Objekt.

Zur neuen Spielzeit läuft Bayer 04 in einem modernisierten Stadion auf.
Zur neuen Spielzeit läuft Bayer 04 in einem modernisierten Stadion auf.  © Fabian Strauch/dpa

Nämlich ins eigene Stadion, das nach 17 Jahren das erste millionenschwere Facelift bekommt.

Unter anderem sämtliche Sitzschalen der BayArena wurden entsorgt und gegen neuere, moderne Alternativen ausgetauscht.

Auch der VIP-Bereich bekommt luxuriösere Sitze - fast wie im Kino.

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Erstmals unter die Lupe nehmen können Fans das zwei Millionen Euro teure Bauprojekt am 8. August beim Testspiel gegen den FC Sevilla.

An der Kapazität soll sich durch die neuen Sitzplätze nichts ändern. Die BayArena soll auch zur neuen Saison 2026/27 Platz für 30.210 Fans bieten.

Titelfoto: Bildmontage: Fabian Strauch/dpa

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