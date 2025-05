Entscheidung gefallen! Leverkusen lässt Federn in Freiburg - Bayern neuer Meister

Bayer-Superstar Florian Wirtz gelang der Anschluss per toller Solo-Aktion, blieb ansonsten aber blass. © Harry Langer/dpa

Im ausverkauften Freiburger Europapark-Stadion zeigte die Werkself nach 2:0-Rückstand spät in der Partie große Moral und sicherte sich zumindest noch einen Zähler durch den Last-Minute-Ausgleich von Jonathan Tah (90.+3).

Während der Double-Sieger damit endgültig das Nachsehen im Meisterrennen hat, ist das Unentschieden auch für die Breisgauer zu wenig im Fernduell mit Borussia Dortmund um die Champions-League-Qualifikation.

Zumal sich der Gastgeber über weite Strecken der Partie als die bessere Mannschaft präsentierte und folgerichtig durch einen Distanz-Hammer von Maximilian Eggestein (44.) und ein Eigentor von Bayer-Verteidiger Piero Hincapie (49.) mit 2:0 in Führung ging.

Die Werkself hingegen hatte große Probleme, den gewohnten High-Speed-Stil aufzuziehen und in der Offensive zu Chancen zu kommen - was ein Blick in die Statistik bestätigt.