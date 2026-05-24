Gerüchteküche brodelt: Bayer 04 soll Kontakt zu 25-Millionen-Stürmer aufgenommen haben

Leverkusen - Inmitten der intensiven Suche nach einem neuen Trainer hat Bayer 04 Leverkusen wohl auch ein Auge auf einen potenziellen neuen Angreifer geworfen.

Stürmer Emersonn (21) steht in Toulouse noch bis 2029 unter Vertrag, sein Marktwert beläuft sich auf fünf Millionen Euro. © IMAGO / Icon Sport

Noch bevor die Trainerfrage rund um Kasper Hjulmand (54) und dessen Wahrscheinlich-Aus unterm Bayer-Kreuz niet- und nagelfest ist, schrauben Fernando Carro (61) und Simon Rolfes (44) scheinbar schon am Kader der neuen Saison.

Dabei soll ihnen laut Globo Esporte unter anderem Emersonn (21) vom FC Toulouse aufgefallen sein, der im Sommer offenbar zu Bayer wechseln könnte.

Denn: Noch immer steht hinter der Zukunft von Stürmer Christian Kofane (19) ein riesengroßes Fragezeichen. Der Ersatzmann von Patrik Schick (31) wird seit Monaten öffentlich vom FC Arsenal umworben und könnte bald für einen dicken Batzen Kohle auf die Insel wechseln.

Mit Emersonn scheint man in Leverkusen wohl einen geeigneten Nachfolger für den Schick-Ersatz gefunden zu haben. Rund 25 Millionen Euro soll Toulouse für den Sieben-Tore-Knipser der abgelaufenen Spielzeit fordern.

Angesicht der möglichen Kofane-Millionen und den 52 Millionen Euro für Piero Hincapie (24) – der zunächst auf Leihbasis zu Arsenal gewechselt war und fest verpflichtet wird – kein Problem für die Werkself.