Erst Pfeifkonzert, dann Jubel: Bayer Leverkusen bezwingt Mainz dank Grimaldo-Geniestreich

Leverkusen - Top-Spiel stand drauf, Top-Spiel war drin - zumindest von einer Mannschaft! Am Dienstagabend bezwang Bayer 04 Leverkusen im Duell der beiden formstärksten Bundesliga -Teams Mainz 05 mit 1:0 (0:0). Bevor der Ball rollte, standen aber zunächst die Fans im Fokus.

Konkret geht es den Fans etwa um eine neue Lichtshow vor Spielbeginn sowie das Weihnachtssingen nach dem letzten Heimspiel vor Jahresende gegen den SC Freiburg . Schließlich habe man dadurch "den Fans die letzten Momente des gemeinsamen Feierns mit der Mannschaft genommen", heißt es in dem Statement.

Schon im Vorfeld der Partie hatte der Leverkusener Fan-Dachverband " Nordkurve 12 " bei Facebook angekündigt, bei der Hymne sowie der Verkündung der Aufstellung "auf optische Mittel" verzichten und stattdessen auf die "Eventisierung" pfeifen zu wollen. Man möchte kein Teil einer "vermeintlichen Bayer-04-Welt sein, die mehr an NFL oder Konzerte als an ein Fußballspiel erinnert."

Denn Teile der aktiven Fanszene des deutschen Meisters haben vor dem Spitzenspiel in der BayArena ihrem Unmut über den aus ihrer Sicht zunehmenden Eventcharakter der Heimpartien zum Ausdruck gebracht - unter anderem mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Alejandro Grimaldo sorgte zu Beginn der zweiten Halbzeit für die überfällige Führung für Bayer 04 Leverkusen. © Marius Becker/dpa

Während die 05er nach lediglich drei Minuten auf Kapitän Jonathan Burkardt verzichten mussten, verpasste Bayer-Torjäger Patrik Schick die frühe Führung nur um Haaresbreite. Sein Versuch konnte gerade noch von Andreas Hanche-Olsen von der Linie gekratzt werden (6.).

In der Folge ließ die Werkself den Mainzern kaum eine Gelegenheit zum Durchschnaufen - im Gegenteil: Immer wieder gelang es der Mannschaft von Xabi Alonso, die Gäste mit ihrem präzisen und scharfen Direktpassspiel unter Druck zu setzen.

Trotz der drückenden Überlegenheit musste sich die Werkself dann aber bis zu einem Geniestreich von Alejandro Grimaldo gedulden, ehe sie die überfällige Führung feiern durfte. Per Direktfreistoß knallte der Spanier das Leder aus rund 17 Metern humorlos in den linken Knick (48.).

Anschließend fanden die Gäste zwar immer besser in die Partie, Großchancen erspielte sich die Mannschaft von Bo Henriksen allerdings kaum, sodass es am Ende bei dem knappen 1:0-Erfolg für die Werkself blieb. Damit feierten die Rheinländer bereits den siebten Sieg in Serie und verkürzt den Rückstand auf Rekordmeister Bayern München zumindest vorübergehend auf einen Zähler. Mainz musste hingegen den ersten Punktverlust seit dem 13. Spieltag hinnehmen.