Riesen-Bock von Hradecky und später Nackenschlag: Bayer Leverkusen vor Europa-Aus!

Leverkusen - Was hat sich Lukas Hradecky dabei bloß gedacht? Der Keeper von Bayer 04 Leverkusen verkomplizierte die Aufgabe bei der bitteren 2:3-Pleite seiner Mannschaft gegen die AS Monaco im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League bereits nach wenigen Minuten.

Von diesem gewaltigen Patzer musste sich die Werkself in der Folge erstmal erholen. Die Gäste aus Frankreich gewannen in der ersten Hälfte die entscheidenden Duelle, standen hinten kompakt und strahlten offensiv deutlich mehr Gefahr aus.

Zwar reklamierte Hradecky noch auf Foul, aber das nützte nichts, Schiedsrichter Orel Grinfeld gab den Treffer. Was für ein Bock des finnischen B04-Kapitäns!

Es kam zum Zweikampf, der Schweizer stellte leicht den Körper rein, woraufhin der Torwart des CL-Absteigers plump am Ball vorbei schlug, ungeschickt zu Boden fiel und die Kugel dabei unfreiwillig mit dem Fuß zum 0:1 aus deutscher Sicht über die eigene Linie bugsierte (9. Minute).

Florian Wirtz (3.v.r.) veredelte sein traumhaftes Solo mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Werkself. © INA FASSBENDER / AFP

Bayer-Coach Xabi Alonso konnte mit dem Auftritt seiner Truppe auch abseits des Mega-Bocks nicht zufrieden sein und fand in der Halbzeit offenbar die richtigen Worte.

Kurz nach dem Seitenwechsel trieb Florian Wirtz das Leder in der Mitte mit viel Tempo nach vorn und gab anschließend rechts raus zu Frimpong.

Dessen Hereingabe landete bei Moussa Diaby im Strafraum, der sich elegant an zwei Verteidigern vorbei trickste und das Spielgerät durch die Beine von FC-Bayern-Leihgabe Alexander Nübel zum Ausgleich in die Maschen schob (48.).

Unglücklicherweise musste der Torschütze wenig später angeschlagen runter, der seinerseits lange Zeit verletzt ausgefallene Wirtz wirbelte aber direkt weiter. Mit einer knappen Stunde auf der Uhr tänzelte sich der DFB-Star vor dem Sechzehner gleich durch mehrere Gegenspieler durch und setzte den Ball platziert und flach neben den rechten Pfosten (59.) - Partie gedreht!

Die Freude währte allerdings nur eine Viertelstunde. Obwohl die Rheinländer das Match im Griff hatten, schlug Monaco aus dem Nichts eiskalt zu. Diatta schnappte sich einen Seitenwechsel des gebürtigen Kölners Ismail Jakobs und schlenzte die Kugel sehenswert von der Strafraumkante ins linke Eck (74.).

Und es kam sogar noch schlimmer: In der dritten Minute der Nachspielzeit nagelte Monaco-Kapitän Axel Disasi das Leder unbedrängt aus rund 23 Metern zum späten Nackenschlag für die Werkself vorbei an Hradecky ins Netz (90.+3). Dabei blieb es letztendlich, wodurch in einer Woche im Fürstentum eine ganz knifflige Aufgabe auf die Leverkusener wartet.