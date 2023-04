Ex-Coach Seoane traut Bayer den Europa-League-Titel zu: "Wird den Unterschied machen!"

Leverkusen - Ex-Trainer Gerardo Seoane (44) traut Bayer Leverkusen vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Union Saint-Gilloise am Donnerstag (21 Uhr/ RTL ) den Titel in der Europa League zu.

Gerardo Seoane (44) hatte Bayer 04 Leverkusen im Vorjahr als Dritter in die Champions League geführt, wurde jedoch im Oktober 2022 entlassen. © Federico Gambarini/dpa

Die Belgier hätten beim 1:1 in Hinspiel "einen guten Eindruck hinterlassen", sagte der Schweizer zu Sport1: "Trotzdem glaube ich an ein Weiterkommen von Bayer 04. Es wird nicht einfach, aber die hohe Qualität der Leverkusener in der Offensive wird den Unterschied machen."

Im Falle eines Halbfinal-Einzugs sei "das Teilnehmerfeld sehr ausgeglichen. Sowohl Feyenoord als auch AS Rom gelten als starke Gegner, aber trotzdem darf man den Anspruch haben, sie zu bezwingen. Bei einer Finalteilnahme ist immer alles möglich."

Seoane hatte Bayer im Vorjahr als Dritter in die Champions League geführt. Dort startete er mit einem Sieg und zwei Niederlagen. Nach dem 0:2 beim FC Porto am 4. Oktober wurde er beurlaubt.

Unter Nachfolger Xabi Alonso (41) wurde Bayer nach zwei Unentschieden und einer Niederlage Dritter in der Vorrunden-Gruppe, verpasste somit die K.o.-Phase, durfte aber in der Europa League weitermachen.